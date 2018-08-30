المركزى: مستوى غير مسبوق لتحويلات المصريين بالخارج بـ26.5 مليار دولار

كتب : أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 21.1% ‏لتسجل مستوى قياسيًا غير مسبوق، بنحو 26.5 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018 ، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بزيادة نحو 4.6 مليار دولار.

وأكد البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يونيو إلى أبريل 2017 – 2018 بمعدل 16.1% وبنحو 7 مليارات دولار، مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.