المجر تستدعى سفير السويد اعتراضا على تصريحات مضادة لسياسة الهجرة

بودابست (أ ش أ)

استدعى وزير الخارجية المجرى بيتر سيجارتو، اليوم الخميس، سفير السويد لدى بلاده، على خلفية تصريحات وزراء سويديين انتقدوا خلالها سياسة الهجرة الخاصة ببلاده.

وقال سيجارتو - فى بيان نقلته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - إن حكومة السويد الداعمة للهجرة أطلقت هجوما جديدا ضد المجر، كما أشارت وزارة الخارجية المجرية إلى تصريحات وزيرة الهجرة السويدية هيلين فريتزون، التى انتقدت فيها سياسة الهجرة الخاصة بالمجر.

كما لفتت الوزارة أيضا إلى تغريدة نشرتها وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، وصفت فيها رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، بأنهما يشكلان تحالفا ضد الديمقراطيين، وهو ما وصفته الوزارة بأنه "كذبة".

يشار إلى أن المجر تتبنى موقفا صارما ضد للهجرة، إذ بدأت فى بناء سياجات حدودية مع دول الجوار لمنع تدفق المهاجرين إليها، ولم تلتزم المجر بالسياسة الأوروبية التى تقضى بتوزيع اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.