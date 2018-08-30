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الكشف على 595 حالة بالقافلة الطبية بعرب الحسانية فى القليوبية

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:14 ص
الكشف على 595 حالة بالقافلة الطبية بعرب الحسانية فى القليوبية قافلة طبية - صورةأرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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اختتمت القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بقرية عرب الحسانية التابعة لمركز شبين القناطر فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 595 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجرحة ورمد.

وأكد سيد مراد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية، أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ واعصاب، والأشعة والتحاليل"، حيث إن القافلة وقعت الكشف على 595 حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلي تدخل جراحي إلى المستشفيات لعمل اللازم.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.

وأضاف "الطباخ" أن مديرية الصحة ستنظم 8 قوافل طبية خلال الشهر المقبل.

 


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