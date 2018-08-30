"القوى العاملة": تدريب الشباب على أحدث التكنولوجيات العالمية مجانا

كتب محمود راغب

التقى وزيرالقوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، بيونج جيون جون رئيس مجلس إدارة سامسونج إلكترونيكس مصر، والوفد المرافق له، للاتفاق على تدريب الشباب المصرى على أحدث الأنظمة فى مجال "سوفت وير"، فضلا عن مختلف مجالات عمل الشركة مجانا، وذلك من خلال بروتوكول يتم توقيعه بين الجانبين الأسبوع المقبل، ليبدأ التدريب من أكتوبر المقبل، بحيث يتم تحديد شروط المتقدمين من حيث المؤهل والسن والتفرغ الكامل طوال مدة التدريب وذلك بمواقع الشركة عمليا ونظريا.

وطلب رئيس الشركة خلال اللقاء قيام الوزارة بعقد دورات تدريبية وتوعوية لعمالها لتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم ووسائل السلامة والصحة المهنية من خلال قوانين العمل على فترات معينة بما يتناسب وظروف العمل داخل الشركة، وما يتلائم مع احتياجات العمال المعرفية لزيادة تثقيفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ووجه الوزير بتلبية طلب الشركة فى هذا الخصوص، مؤكدًا أن هذا دور من أدوار الوزارة الرئيسية المَنُوطُ بها تحقيقها.

وقال إن دور وزارة القوى العاملة ليس رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة ، ولكن دورنا -أيضا- هو رفع الوعى الوقائى بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال، مؤكدا أن هذا هو الهدف الأسمى بضرورة المشاركة الفعالة والبَنَّاءة لحل جميع المشكلات وتصحيح جميع الأوضاع الخاطئة وما يعترض تطبيق قانون العمل بصورة أكثر تفهمًا وودية.

وأشار إلى أن هذا التدريب الذي سيتم من خلال البروتوكول الذى سيتم توقعيه، سيحدث دفعًة قويًة، ونقلًة نوعية فى الاقتصادِ المصرى بما سيترتب على هذه العملية التدريبية من مخرجات تتمثل فى عمال أكْفَاء على درجةٍ كبيرةٍ من الإتقان والمعرفة بأحدث التكنولوجيات العالمية.

وقال "سعفان": إن شركة سامسونج العملاقة سوف تضيف للمجال التدريبى للشباب، بتنميته وتوعيته وتثقيفه ببيئةِ العمل وما تحتاجه من متطلبات، مما يجعله يجتاز مراحل العمل بسهولة ويسر، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه المشاركات هو المساهمة في بناء ورفعة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة قد أخذت خطوات جادَّة منذ ما يزيد عن العام بعقد شراكات خاصة بالتدريب مع بعض الشركات متعددة الجنسيات كإضافة مرجُوَّة لملف التدريب فى مصر.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة سامسونج إلكترونيكس مصر، قدرة الشركة على تدريب الشباب المصرى على أحدث الأنظمة فى مجال السوفت وير، الأمر الذي سيحدث دفعًة قويًة، ونقلًة نوعية للاقتصادِ المصرى بما سيترتب على هذه العملية التدريبية من مخرجات تتمثل فى عمال أكْفَاء على درجةٍ كبيرةٍ من الإتقان والمعرفة بأحدث التكنولوجيات العالمية.

وأضاف أن الشركة تولى كامل اهتمامها بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته الشخصية، بالإضافة إلى اهتمامها التام بمنظومة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة حمايًة للعمال من أى خطر محتمل.

وأبدى إعجابه بالفكر الإصلاحى والجاد لتغيير منظومة التدريب والعمل فى مصر وتغيير طريقة التفكير النمطية بملتقى التدريب والسلامة، لإخراج عمالة مُدربة ومؤهلة لسوق العمل الداخلى والخارجى تُسهم بشكل حقيقى فى بناء الاقتصاد القومى المصرى.