video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القوى العاملة": تدريب الشباب على أحدث التكنولوجيات العالمية مجانا

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:37 م
"القوى العاملة": تدريب الشباب على أحدث التكنولوجيات العالمية مجانا جانب من اللقاء
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

التقى وزيرالقوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، بيونج جيون جون رئيس مجلس إدارة سامسونج إلكترونيكس مصر، والوفد المرافق له، للاتفاق على تدريب الشباب المصرى على أحدث الأنظمة فى مجال "سوفت وير"، فضلا عن مختلف مجالات عمل الشركة مجانا، وذلك من خلال بروتوكول يتم توقيعه بين الجانبين الأسبوع المقبل، ليبدأ التدريب من أكتوبر المقبل، بحيث يتم تحديد شروط المتقدمين من حيث المؤهل والسن والتفرغ الكامل طوال مدة التدريب وذلك بمواقع الشركة عمليا ونظريا.

وطلب رئيس الشركة خلال اللقاء قيام الوزارة بعقد دورات تدريبية وتوعوية لعمالها لتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم ووسائل السلامة والصحة المهنية من خلال قوانين العمل على فترات معينة بما يتناسب وظروف العمل داخل الشركة، وما يتلائم مع احتياجات العمال المعرفية لزيادة تثقيفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ووجه الوزير بتلبية طلب الشركة فى هذا الخصوص، مؤكدًا أن هذا دور من أدوار الوزارة الرئيسية المَنُوطُ بها تحقيقها.

وقال إن دور وزارة القوى العاملة ليس رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة ، ولكن دورنا -أيضا- هو رفع الوعى الوقائى بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال، مؤكدا أن هذا هو الهدف الأسمى بضرورة المشاركة الفعالة والبَنَّاءة لحل جميع المشكلات وتصحيح جميع الأوضاع الخاطئة وما يعترض تطبيق قانون العمل بصورة أكثر تفهمًا وودية.

وأشار إلى أن هذا التدريب الذي سيتم من خلال البروتوكول الذى سيتم توقعيه، سيحدث دفعًة قويًة، ونقلًة نوعية فى الاقتصادِ المصرى بما سيترتب على هذه العملية التدريبية من مخرجات تتمثل فى عمال أكْفَاء على درجةٍ كبيرةٍ من الإتقان والمعرفة بأحدث التكنولوجيات العالمية.

وقال "سعفان": إن شركة سامسونج العملاقة سوف تضيف للمجال التدريبى للشباب، بتنميته وتوعيته وتثقيفه ببيئةِ العمل وما تحتاجه من متطلبات، مما يجعله يجتاز مراحل العمل بسهولة ويسر، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه المشاركات هو المساهمة في بناء ورفعة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة قد أخذت خطوات جادَّة منذ ما يزيد عن العام بعقد شراكات خاصة بالتدريب مع بعض الشركات متعددة الجنسيات كإضافة مرجُوَّة لملف التدريب فى مصر.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة سامسونج إلكترونيكس مصر، قدرة الشركة على تدريب الشباب المصرى على أحدث الأنظمة فى مجال السوفت وير، الأمر الذي سيحدث دفعًة قويًة، ونقلًة نوعية للاقتصادِ المصرى بما سيترتب على هذه العملية التدريبية من مخرجات تتمثل فى عمال أكْفَاء على درجةٍ كبيرةٍ من الإتقان والمعرفة بأحدث التكنولوجيات العالمية.

وأضاف أن الشركة تولى كامل اهتمامها بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته الشخصية، بالإضافة إلى اهتمامها التام بمنظومة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة حمايًة للعمال من أى خطر محتمل.

وأبدى إعجابه بالفكر الإصلاحى والجاد لتغيير منظومة التدريب والعمل فى مصر وتغيير طريقة التفكير النمطية بملتقى التدريب والسلامة، لإخراج عمالة مُدربة ومؤهلة لسوق العمل الداخلى والخارجى تُسهم بشكل حقيقى فى بناء الاقتصاد القومى المصرى.

DSC_0366

 

 

DSC_0373
 

 

DSC_0376
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة القوى العاملة تنفى انحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج

وزير القوى العاملة يكشف عن خفض معدلات البطالة خلال العام الجارى

فيديو.. مواطنة تدعو لوزير القوى العاملة بعد موافقته على توظيف ابنتها

القوى العاملة

محمد سعفان

تدريب الشباب




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة