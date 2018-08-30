القومى للمرأة: اختيار 6 سيدات "محافظا ونائبات" يعكس ثقة الرئيس بقدرة نساء مصر

كتب محمود راغب

هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وكل من لمياء أحمد عبد القادر سعد نائب محافظ الجيزة ، ويسرا عطية محمد عطية نائب محافظ البحر الأحمر ، ونهال محمد على فتحى بلبع نائب محافظ البحيرة ، وإيمان عمر ريان عبد العزيز نائب محافظ القليوبية ، وحنان مجدي نور الدين محمد نائب محافظ الوادي الجديد واللاتى قمن بحلف اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال حركة المحافظين الجديدة .

وأعربت مايا مرسى عن عميق شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية على الثقة التى يوليها للمرأة المصرية وايمانه الحقيقي بمكانتها ودورها في المجتمع وبقدرتها على النجاح وتحقيق المزيد من الانجازات التى تصب في مصلحة الوطن وأنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون المرأة، وحرص على اعطاء المرأة مزيد من الفرص لاثبات قدراتها وامكانيتها، مشيدة بالارتفاع المتميز فى نسبة نواب المحافظين فى الحركة الجديدة ، والاستمرار فى تواجد المرأة فى منصب المحافظ والذى يؤكد نجاح التجربة، معربة عن تطلعها للمزيد في المرة القادمة .

وأعربت عن خالص امنياتها للسيدات اللاتى ضمتهن حركة المحافظين الجدد ونوابهن بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يخدم مصرنا الغالية، وأن يكن نموذجا يحتذى به وخير ممثل للمراة المصرية، وعلى قدر وحجم المسئولية الملقاه على عاتقهن .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر الى كل من المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة السابق وجيهان عبد الرحمن النائب السابق لمحافظ القاهرة على جهودهما والانجازات التى تم تحقيقها داخل المحافظة، مشيرة إلى أنهما مثال مشرف للمرأة المصرية فى الاجتهاد والمثابرة .