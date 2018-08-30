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الخميس، 30 أغسطس 2018 04:36 ص
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العثور على جثة ربة منزل بمنزلها بسوهاج.. ووالدها: انتحرت بإستخدام حبل بغرفتها

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:20 ص
العثور على جثة ربة منزل بمنزلها بسوهاج.. ووالدها: انتحرت بإستخدام حبل بغرفتها جثه-ارشيفيه
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى سوهاج المركزى، ربة منزل جثة هامدة ووجود إصابات متفرقة حول الرقبة وبالجسم وبسؤال والدها قرر أنها قامت بالإنتحار بإستخدام حبل داخل غرفتها ولم يعلل سببا لذلك.
 
كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد بإنتحار سيدة بمنزلها ببندر ساقلته وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى وكلفت إدارة البحث بالتحرى في الواقعة.
 
وبالفحص تبين وجود جثة مروه . ا . س ‘  25 سنة ربه منزل وتقيم بذات الناحية حيث مسجاة بغرفتها وبمناظرتها تبين وجود إصابات متفرقة حول الرقبة وبالجسم .
 
وبسؤال والدها 65 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية قرر أنه فوجئ بالمذكورة معلقة بحبل داخل غرفتها إلا أنه قام بإنزالها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك أخطرت النيابة العامة وانتقلت للمعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات بالساعدين والرقبة وتجمع دموى خلف الأذن اليمني "والجثة في حالة تيبس ووجود شبهه جنائية فى الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1804 المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.
 

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