الصين ترفض تحميل ترامب لبكين مسئولية عدم إحراز تقدم فى ملف كوريا الشمالية

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رفضت الصين اليوم الخميس تحميل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بكين مسئولية عدم إحراز تقدم كاف فى ملف نزع السلاح النووى فى منطقة شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج اليوم، ردا على اتهام الرئيس الأمريكى للصين بـ"تعقيد الأمور" فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة إنها "تصريحات غير مسؤولة، ودائما ما تستخدم الولايات المتحدة مثل هذا المنطق لتشويه الحقائق.. ويجب على من يوجهون اللوم للآخرين النظر لأنفسهم وتصحيح الأخطاء لديهم، والقيام بدور إيجابى وبناء فى تسوية ملف كوريا الشمالية النووي"، وأكدت أن موقف الصين وسياستها واضح وثابت حيال نزع السلاح النووى من منطقة شبه الجزيرة الكورية.