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الصحف الأجنبية تشيد بجهود مصر لكشف ملابسات وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:48 م
الصحف الأجنبية تشيد بجهود مصر لكشف ملابسات وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة الدكتورة رانيا المشاط
كتب محمود العمرى
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أشادت عدد من الصحف والمواقع الأجنبية باللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع بيتر فانكهاوزر المدير التنفيذى لمجموعة توماس كوك، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تحديد الأسباب وراء وفاة سائحين بريطانيين فى الغردقة.

واهتمت عدد من الصحف والمواقع، ومنها ttgmedia، travel weekly، bbc،  itv، theguardian، telegraph بنشر التفاصيل الكاملة فى اللقاء، والتى أكدوا فيه على التزام الحكومة المصرية بالإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات بشفافية.

وأكد بيتر فانكهاوزر ‪ المدير التنفيذى لمجموعة توماس كوك، أن المناقشات خلال الاجتماع كانت بناءة للغاية، وأن رئيس الوزراء ووزيرة السياحة قاموا بطمأنته بأنهم يبذلون كل ما فى وسعهم لضمان أن يكون التحقيق فى الواقعة شاملاً وشفافا، وأنه سيقدم لنا الإجابات التى نحتاجها فى أسرع وقت.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال اللقاء على التزام الحكومة المصرية بالإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات بشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات القضائية ممثلة فى النائب العام المصرى تقود إجراءات هذه التحقيقات، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ إجراءات عودة الجثمانين إلى بلدهما، وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

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