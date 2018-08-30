الصحة: انتظام ضخ البنسلين والأنسولين بالصيدليات ونظام للتنبؤ بنقصهما

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، استمرار انتظام ضخ البنسلين والأنسولين بالأسواق.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد مشاكل فى صرف الأنسولين والبنسلين فى الصيدليات، وتابعت: "التفتيش الصيدلى يتابع جيدا الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع".

وأضافت أن إدارة نواقص الأدوية تقوم بمسح دورى للسوق وتضع نظاما للتنبؤ وللتأكد من توافر الكميات بالأسواق وفى حال النقص يتم إخطار الشركات سريعا لتوفيرها.