السيطرة على حريق بلوحة محول كهرباء بجنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء بناحية نجع عبداللطيف دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء محمد نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات بشرية.

وبالفحص تبين بنشوب حريق بمحول كهرباء بناحية نجع عبد اللطيف القبلي دائرة المركز وتبين نشوب الحريق بلوحة المفاتيح بالمحول المشار إليه وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال نبيل عزيز عطا الله 48 سنة فنى بهندسة الكهرباء ويقيم بذات الناحية أفاد بإحتراق لوحه المفاتيح الخاصه بالمحول وذلك لارتفاع درجة الحرارة نتيجة الأحمال الزائدة ونفى الشبهة الجنائية وأضاف بأنه جارى الإصلاح وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3821 إدارى المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.