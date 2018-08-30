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السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطينى لبحث ملف المصالحة

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:39 ص
السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطينى لبحث ملف المصالحة السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة جهودها فى تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن عودة السلطة الشرعية لتولى مسؤولياتها فى قطاع غزة، وهو ما سيساعد فى دفع مساعى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه،  وجه الرئيس الفلسطيني الشكر لمصر قيادة وشعباً على دورها فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يساهم فى استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المستمر فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 


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