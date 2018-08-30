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السيرة الذاتية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:29 م
السيرة الذاتية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجديد محافظة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الجديد، اليمين الدستورية، اليوم، الخميس، محافظًا للشرقية للواء خالد سعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور ممدوح مصطفى سيد أحمد غراب، 54 عامًا، حيث إنه حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عام 1987، ثم درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من الجامعة عام 1991، قبل حصوله على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية عام 1994، وإنشاء قسم "الصيدلانيات" بالكلية فى نفس العام.
 
وبدأ "غراب" حياته العملية، مُدرسًا بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة السويس عام 1994، ثم أستاذ مساعد بالقسم عام 2000، ورئيسًا للقسم عام 2003، ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة عام 2004، ووكيلًا لشئون التعليم والطلاب بالكلية عام 2007، قبل تعيينه عضوًا بالمكتب الفني لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ومديرًا لمشروعات بحوث الأدوية والكيمياء وصندوق دعم البحوث والتنمية التكنولوجية "STDF" عام 2009، وعميدًا لكلية الصيدلة بالجامعة عام 2010، ثم رئيسًا للجامعة منذ عام 2014.
 
 

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