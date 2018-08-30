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"السياحة" تعلن عن ارتفاع أعداد السياح مرة ونصف بنهاية العام الجارى

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:00 ص
"السياحة" تعلن عن ارتفاع أعداد السياح مرة ونصف بنهاية العام الجارى سياح - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال وليد البطوطى مستشار وزير السياحة، إنه ستتضاعف أعداد السياح من مرة إلى مرة ونصف بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الفترة التى نستعيد وضعنا فى السياحة مرة أخرى تعتبر قصيرة.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، على التليفزيون المصرى، أن الدولة تقوم بمجهود قوى ولكن لا يُعلن عنه، لأن السياسات فى مصر اختلفت، لأنه يتم العمل فى مصر ونتيجة ذلك يتحدث عن نفسه.

 

وذكر مستشار وزير السياحة، أن التمثيل الدبلوماسى لمصر فى الخارج يعمل جيداً فى الدعوة للسياحة فى مصر، لافتاً إلى أن ما يفيد السائح فى مصر تحسين الخدمات وتطوير الأماكن، وتوعية المواطنين.


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إيرادات مصر من السياحة تقفز 77% بالنصف الأول لـ2018 وعدد السياح يزيد 41%

مستشار وزير السياحه

التليفزيون المصرى

مصر النهارده




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