السكة الحديد تبدأ تطبيق "أبلكيشن" حجز التذاكر رسميا بجميع الخطوط أول أكتوبر

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس خالد عطية، رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آى تى"، أنه مخطط تطبيق أول "أبليكشن" لحجز تذاكر القطارات عبر الموبايل رسميًا على كافة الخطوط أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه تم تشغيل هذا الـ"أبليكشن" تجريبيًا، حيث تم إتاحته لخطوط الوجه البحرى للموبايلات العاملة بنظام الـ"أندرويد" فقط.

وأضاف رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل المملوكة لهيئة السكة الحديد، لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج حاليًا فى مراحل التجريب، وسيتم تطبيقه رسميًا وإتاحته على كافة أنظمة تشغيل الموبايل خلال أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيمكن الراكب من حجز التذاكر التى يريدها بجانب التعرف على المقاعد الشاغرة بكل قطار، كما أنه لن يلغى شبابيك الحجز بالمحطات، حيث سيكون بإمكان الراكب الحجز من خلال الـ"أبليكشن" أو عبر شباك الحجز.