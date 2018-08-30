السجن 3 سنوات لمهندسين بحى شرق بالإسكندرية لإدانتهما بالتربح من الوظيفة

الإسكندرية – أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كلا من المستشار أيمن ابراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الدائرة محمد عثمان بسجن "هانى .ا ذ" مهندس تنظيم بحى شرق، و"ماهر م أ" مهندس تنظيم، بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لاخلالهم بوظيفتهم واستغلالها والتربح منها وتزوير أوراق رسمية وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

تعود الواقعة لعام 2011 بقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين كمهندسى تنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق بقيامهم بتحرير محاضر لمخالفات مبانى حصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى تحرير قرارات إيقاف اعمال البناء، وإزالة ومحاضر مخالفة البناء بشأن أحد العقارات فى نطاق حى شرق.

كما قام المتهمين بإلحاق أعمال الضرر بأموال الدولة ومصالح جهه عملهم ومصالح الغير بالمخالفة للقانون.