video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لمهندسين بحى شرق بالإسكندرية لإدانتهما بالتربح من الوظيفة

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:23 م
السجن 3 سنوات لمهندسين بحى شرق بالإسكندرية لإدانتهما بالتربح من الوظيفة حبس -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كلا من المستشار أيمن ابراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة  وأمين سر الدائرة محمد عثمان بسجن "هانى .ا ذ" مهندس تنظيم بحى شرق، و"ماهر م أ" مهندس تنظيم، بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لاخلالهم بوظيفتهم واستغلالها والتربح منها وتزوير أوراق رسمية وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

تعود الواقعة لعام 2011 بقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين كمهندسى تنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق بقيامهم بتحرير محاضر لمخالفات مبانى حصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى تحرير قرارات إيقاف اعمال البناء، وإزالة ومحاضر مخالفة البناء بشأن أحد العقارات فى نطاق حى شرق.

كما قام المتهمين بإلحاق أعمال الضرر بأموال الدولة ومصالح جهه عملهم ومصالح الغير بالمخالفة للقانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يسيطر على مشاجرة بين عمال توصيل طلبات بسيدى جابر

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

جنايات الاسكندريه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة