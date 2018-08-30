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السجن 3 سنوات لمتهم بـ"حصار محكمة مدينة نصر"

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:38 م
السجن 3 سنوات لمتهم بـ"حصار محكمة مدينة نصر" المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى قضية "حصار محكمة مدينة نصر".

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا ضد المتهم وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.


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