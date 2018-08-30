"الزراعة" تواجه مافيا المبيدات المحظورة بـ15 إجراءً.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، عددًا من الإجراءات الجديدة التى وضعتها لجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة.

1- حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع.

2- أخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة.

3- إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق.

4ـ توقيع برتوكول مع مصلحة الجمارك لوضع منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات.

5ـ إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.

6- المشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد.

7- زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.

8- عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات.

9- تفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.

10- حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها.

11- إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات.

12- إلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات.

13- التنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية.

14- محاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى.

15- عمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى.