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الخميس، 30 أغسطس 2018 11:18 ص
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الرقابة الصناعية تجرى 1196 حملة تفتيش على المصانع للتأكد من مطابقة المواصفات

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:00 ص
الرقابة الصناعية تجرى 1196 حملة تفتيش على المصانع للتأكد من مطابقة المواصفات إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية
كتب إسلام سعيد
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كثفت مصلحة الرقابة الصناعية من حملاتها التفتيشية على المصانع خلال شهر يوليو الماضى حيث أجرت 1196 حملة ليصل إجمالى عدد الحملات التفتيشية التى أجرتها المصلحة منذ مطلع عام 2018، وحتى نهاية يوليو الماضى 8027 حملة.

وأوضح الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص المصلحة على إجراء زيارات دورية لجميع المصانع بمختلف المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية لمتابعة مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم بما يسهم فى توفير منتج مصرى ذو جودة عالية ومنافس للمنتجات المستوردة المثيلة سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية.

ولفت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن المصلحة قامت ايضاً بعدد 6 حملات موسمية متنوعة شملت 29 مصنعاً ليصل اجمالى هذه الحملات منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى 19 حملة شملت 115 مصنعاً، مشيرا فى هذا الاطار إلى أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصانع المخالفة.

وحول الدراسات الفنية التى تم اجراؤها خلال شهر يوليو الماضى أوضح المناسترلى أنه تم إجراء 593 دراسة فنية تضمنت 286 دراسة متخصصة فى مجال السماح المؤقت والدروباك و281 دراسة فنية متنوعة و26 دراسة مستلزمات الإنتاج ليصل اجمالى ما تم اجراءه من دراسات فنية ومتنوعة إلى 4718 دراسة حتى نهاية يوليو الماضى.

وفى مجال الاعتماد والترخيص أشار أن المصلحة منحت واعتمدت وسجلت 448 ترخيص واعتماد لمراجل بخارية ومراكز خدمة بواقع 373 ترخيص إدارة مراجل بخارية والآت حرارية واعتماد 70 مركز خدمة وصيانة، كما تم تسجيل 4 مطابع عاملة فى مجال مواد التغليف والتعبئة، فضلاً عن منح ترخيص واحد لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية ليصل اجمالى ما تم اعتماده والترخيص له إلى 3075 اعتماد وترخيص حتى نهاية يوليو الماضى.

وحول جهود المصلحة للتواصل مع المواطنين أوضح المناسترلى أن وحدة دليل خدمة المواطن بالمصلحة تلقت خلال شهر يوليو الماضى 220 استفسار و197 شكوى ليصل الاجمالى إلى 2747 شكوى واستفسار منذ مطلع العام الجارى حتى نهاية يوليو الماضى.

 

 


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