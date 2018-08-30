video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:20 م
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين المحافظين الجدد
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السادة المحافظين بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للمحافظين بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، مؤكداً أن مصر تنتظر الكثير من الجهد والعمل الجماعى والتفانى لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذى يتطلب الطاقة الإيجابية والقدرة على تحقيق الإنجازات وبث الأمل فى نفوس المواطنين.

 

وكلف الرئيس المحافظين ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.

 

ووجه الرئيس المحافظين بالاستماع إلى مشكلات المواطنين، والتواصل المستمر معهم، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية بأسلوب يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح أن هذه المرحلة تتسم بالتركيز على بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته، وتأهيله للمستقبل، ومن حيث توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة، فضلاً عن إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة بما يسهم في نشرها وتعزيزها في ثقافتنا، وكذا تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.

وطالب الرئيس  المحافظين بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمسائلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب، وبحيث تتم إثابة وتحفيز المتميزين وأصحاب الضمائر، ومحاسبة المهملين والفاسدين، مشدداً على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين هي المعايير الأساسية لاختيار المعاونين وقيادات المحافظة.

ووجه الرئيس بالتركيز خلال الفترة المقبلة على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية كالمواصلات ووسائل الانتقال، مشدداً  على التنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في هذا الشأن. كما وجه السيد الرئيس بإزالة أية تعديات على نهر النيل ومراقبة كافة الأعمال التي قد تؤدي إلى تلوثه، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجري النهر نظيفاً ونقياً وأثر ذلك على صحتهم وصحة أبنائهم والأجيال المقبلة.

وشدد  الرئيس خلال الاجتماع على مكافحة الفساد بجميع صوره، للحد منه والتشجيع على كشفه واتخاذ الإجراءات الفورية للتحقيق في أية حالات فساد طبقاً للقانون. ووجه السيد الرئيس السادة المحافظين بإشراك المواطنين في القرارات المهمة بمحافظاتهم التي تمس أمنهم وصحتهم، والمتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات والأزمات ومنع حدوثها أو تفاقمها حال حدوثها،

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المحافظين، أكدوا على بذلهم أقصى الجهد لتحسين معدلات الأداء والإنجاز في محافظاتهم، في ضوء ما تسعى إليه مصر من تحقيق نهضة تنموية ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية للمواطنين.

 وأوضح  المحافظون حرصهم على تبني السياسات والأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها مصر.

 

e8bf64ef-4560-43aa-861b-b8772551c42d
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 نواب لوزراء الخارجية والنقل والصحة يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

رسمياً.. القائمة النهائية للمحافظين الجدد ونوابهم بعد أداء اليمين أمام الرئيس

إقبال كبير من شباب العالم للمشاركة فى منتدى شرم الشيخ بنسخته الثانية

السيسى

ضبط الأسواق

حركة المحافظين




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة