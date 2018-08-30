الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السادة المحافظين بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للمحافظين بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، مؤكداً أن مصر تنتظر الكثير من الجهد والعمل الجماعى والتفانى لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذى يتطلب الطاقة الإيجابية والقدرة على تحقيق الإنجازات وبث الأمل فى نفوس المواطنين.

وكلف الرئيس المحافظين ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.

ووجه الرئيس المحافظين بالاستماع إلى مشكلات المواطنين، والتواصل المستمر معهم، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية بأسلوب يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح أن هذه المرحلة تتسم بالتركيز على بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته، وتأهيله للمستقبل، ومن حيث توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة، فضلاً عن إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة بما يسهم في نشرها وتعزيزها في ثقافتنا، وكذا تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.

وطالب الرئيس المحافظين بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمسائلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب، وبحيث تتم إثابة وتحفيز المتميزين وأصحاب الضمائر، ومحاسبة المهملين والفاسدين، مشدداً على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين هي المعايير الأساسية لاختيار المعاونين وقيادات المحافظة.

ووجه الرئيس بالتركيز خلال الفترة المقبلة على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية كالمواصلات ووسائل الانتقال، مشدداً على التنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة في هذا الشأن. كما وجه السيد الرئيس بإزالة أية تعديات على نهر النيل ومراقبة كافة الأعمال التي قد تؤدي إلى تلوثه، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجري النهر نظيفاً ونقياً وأثر ذلك على صحتهم وصحة أبنائهم والأجيال المقبلة.

وشدد الرئيس خلال الاجتماع على مكافحة الفساد بجميع صوره، للحد منه والتشجيع على كشفه واتخاذ الإجراءات الفورية للتحقيق في أية حالات فساد طبقاً للقانون. ووجه السيد الرئيس السادة المحافظين بإشراك المواطنين في القرارات المهمة بمحافظاتهم التي تمس أمنهم وصحتهم، والمتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات والأزمات ومنع حدوثها أو تفاقمها حال حدوثها،

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المحافظين، أكدوا على بذلهم أقصى الجهد لتحسين معدلات الأداء والإنجاز في محافظاتهم، في ضوء ما تسعى إليه مصر من تحقيق نهضة تنموية ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح المحافظون حرصهم على تبني السياسات والأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها مصر.



