الرئيس السيسى يغادر القاهرة فى جولة تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

غادر مطار القاهرة الدولى قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، متوجها إلى البحرين فى مستهل جولة خارجية تشمل أيضا الصين وأوزبكستان.

يبدأ الرئيس السيسى الجولة بزيارة المملكة البحرينية، والتى ستشهد لقاء الرئيس السيسى مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين في البحرين، وسيعقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها؛ فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسي عقب ذلك إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في قمة منتدى الصين أفريقيا، والتى تعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تعكس الاهتمام الصينى بالقارة الأفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الأفريقية.

ويختتم الرئيس جولته بزيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند، و تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصرى إلى أوزباكستان، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس مع الرئيس الأوزبكستانى شوكت مرضيائيف وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بأوزباكستان، ليعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين.



