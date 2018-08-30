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الرئاسة الروسية: الأوضاع حول إدلب السورية قد تتفاقم إذا استمر التقاعس

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:31 م
الرئاسة الروسية: الأوضاع حول إدلب السورية قد تتفاقم إذا استمر التقاعس المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
أ ش أ
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أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الخميس، أن الأوضاع فى محافظة إدلب السورية قد تتفاقم إذا استمر التقاعس، مشيرا إلى أن رفع مستوى تدابير الوقاية فى المنطقة أمر واجب.

وردا على سؤال حول ارتباط المناورات المعلنة من الجانب الروسى فى مياه البحر الأبيض المتوسط بسوريا، قال بيسكوف - فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "بالتأكيد يمكن للأوضاع فى سوريا أن تتفاقم، والأوضاع حول إدلب تجعلنا نأمل فى الأفضل. فى الواقع، بؤرة الإرهاب التى تم تشكيلها هناك لا تبشر بالخير إذا استمر هذا التقاعس، لذا بالطبع رفع مستوى تدابير الوقاية مبرر تماما".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق من اليوم الخميس، أن قوات الأسطول البحرى الروسى والقوات الجوية الفضائية الروسية، ستجرى مناورات واسعة فى البحر الأبيض المتوسط، فى الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر المقبل.

ويشارك فى المناورات السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين، بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجى (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.


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دميترى بيسكوف

روسيا

سوريا

إدلب




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