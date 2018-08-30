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الخميس، 30 أغسطس 2018 04:01 م
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التنظيم والإدارة يعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:44 م
التنظيم والإدارة يعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية جامعة المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أعلن الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث أن المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة حصل على إعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وإدراجه ضمن دليل مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة على المستوى القومى.
 
وأضاف القاصد والمشرف على المركز أن هذا الإعتماد تحقق لما يتمتع به مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس من إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى وتميزه بتطبيق كافة المعايير المطلوبة لإنشاء مراكز تدريب معتمدة فى مجال التدريب الإدارى والقيادى والحاسب الآلى.
 
 
 
 
 
 
 

 


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