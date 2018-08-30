التعليم العالى: 11 ألف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق

وائل ربيعى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 11 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتخلفين عن المراحل السابقة للتتسيق، الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات.

وبدأت معامل الحاسب الآلى بالجامعات تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة ضمن أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق، التى انطلقت أعمالها صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، حيث أنهت جامعات العاصمة استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال معامل الحاسب الآلى بها بالمجان.

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50% وذلك لعدد 64575 طالب بالشعية العلمية ، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالى125167طالبا .