"التعليم العالى" تسمح لطلاب الدور الثانى بالتقدم للمسابقة المركزية

وائل ربيعى

أعلنت وزراة التعليم العالي فتح باب التقديم الورقى فقط ، لطلاب الدور الثانى فى الشهادات الفنية الصناعية ( نظام الخمس سنوات أو نظام السنتان بعد الثانوية ) هذا العام 2018، وذلك للاشتراك فى المسابقة المركزية يوم السبت الموافق 01-09-2018 من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الخامسة عصرا. وذلك لمن سبق أن طبع استمارة التقدم الإلكترونى فقط وبشرط تقديم أصل استمارة النجاح فى الشهادة الفنية الحاصل عليها فى الدور الثانى .

و أشار بيان إعلامى صادر من الوزارة أنه وفقا للتعليمات الواردة من قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى فإن المعاهد الفنية الحكومية تفتح أبوابها غدا الجمعة الموافق 31-08-2018 للطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى لاستلام أصل استمارة النجاح .