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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:53 م
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"التضامن" تعلن وصول 3596 حاجا من أعضاء الجمعيات حتى الآن

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:53 م
"التضامن" تعلن وصول 3596 حاجا من أعضاء الجمعيات حتى الآن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عودة حجاج بيت الله الحرام تسير بانتظام ويسر، وأن الذين وصلوا إلى أرض الوطن جميعهم بخير ويتمتعون بحالة صحية جيدة وأنه تم منح أعضاء البعثة الإشراقية لحج الجمعيات الأهلية كافة التيسيرات والصلاحيات اللازمة نحو مساعدة الحجيج خاصة فى المطارات لدى عودتهم.
 
وقال  أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الحجاج العائدين لجمهورية مصر العربية حتى اليوم وصل إلى 3596 حاجاً وان إجمالى عدد الحجاج المتواجدين بالمملكة العربية السعودية يبلغ 8843 حاجاً منهم 6792 فى مكة المكرمة و2051 حاجاً بالمدينة المنورة.
 
وأكد عبد الموجود أن حالات الوفاة بين الحجاج قد وصلت إلى 6 حالات جميعها ناجمة عن هبوط في الدورة الدموية وهم من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج، كما أشار إلى أنه تتم عملية متابعة مستمرة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات وهم 4 حالات تحت الملاحظة و3 حالات غسيل كُلوى. 
 
كان عبد الموجود قد أكد أن البعثة قد خصصت الرقم (  00966563593425 ) لتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة وأن أعضاء البعثة الإشراقية الباقين يقومون بمساعدة الحالات التي  تتعرض لأية  صعوبات او تتخلف عن مكان اقامتها و توصيلها إلى مقر الإقامة وتعويض من فقدت أموالهم.
 
 
 
 

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غادة والى

حج الجمعيات

عودة الحجاج




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