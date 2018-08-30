التحرير الفلسطينية: واشنطن تعمل لصالح إسرائيل وتشن هجمة شرسة لتصفية القضية

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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت إن الإدارة الأمريكية تعمل لصالح إسرائيل وتشن هجمه شرسة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف فى بيان له تعقيبا ما أوردته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية حول قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بشكل كامل، بالأمر العنجهى وليس بالجديد على الإدارة الأمريكية.

وتابع أن "ترامب وفريقه يعملون لصالح إسرائيل ويشنون هجمه شرسة على القضية الفلسطينية بشكل ممنهج لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذى أكدته تصريحات السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة والتى قالت "اعتقد تماما أننا بحاجة لفحص موضوع حق العودة"، ولتجيب عما إذا كان ينبغى إسقاط القضية عن طاولة المفاوضات، بالإيجاب، فى تلميح إلى أن البيت الأبيض سيكون على استعداد لإزالة مسألة حق العودة الفلسطينى عن الطاولة".



وأضاف أن "الابتزاز التى تمارسه الإدارة الأمريكية على المجتمع الدولى للضغط عليه ليذعن لإملاءاتها ما هو إلا دليل على الجهل السياسى والسقوط الأخلاقي".



وأشار إلى أن هذا الدعم والشراكة الأمريكية لإسرائيل يعطيها الغطاء لمواصلة جرائمها، والمتمثلة بالقتل والسرقة والاستيطان والتشريد وهدم منازل المواطنين، وانتهاكاها لأبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطينى الأعزل.

ودعا رأفت المجتمع الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ زمام المبادرة لتطبيق القرارات الدولية التى ما زالت فى طى أدراج المنظمة الدولية، والعمل بشكل عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطينى.