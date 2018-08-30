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الخميس، 30 أغسطس 2018 07:02 م
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التحالف الدولى فى العراق وسوريا يقر بمقتل 1061 مدنيا فى ضرباته الجوية منذ 2014

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:15 م
التحالف الدولى فى العراق وسوريا يقر بمقتل 1061 مدنيا فى ضرباته الجوية منذ 2014 قصف - أرشيفية
أ ف ب
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أقر التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى العراق وسوريا، الخميس بمقتل 1061 مدنيا فى ضربات جوية منذ بدء عملياته فى 2014.

وقال التحالف فى بيان إنه "شن 29 الفا و920 ضربة بين أغسطس 2014 ويوليو 2018، وخلال هذه الفترة، واستنادا إلى المعلومات المتوافرة، يقدر التحالف أن ما لا يقل عن 1061 مدنيا قتلوا فى شكل غير متعمد فى الضربات".

وأوضح أيضا أنه أنهى فى يوليو التحقق من 18 بلاغا باحتمال سقوط ضحايا، لافتا إلى أنه رفض 15 منها.

فى المقابل، تبين ان ثلاثة بلاغات تتمتع بالصدقية وتتعلق بعمليات قصف لأهداف فى العراق وسوريا بين الرابع من يناير 2017 و13 يونيو 2018 وقد اسفرت عن قتيلين وجريح.

وحتى نهاية يوليو، لا يزال 216 بلاغا قيد التحقق.

من جهتها، تعتبر منظمة "أيروورز" غير الحكومية أن ما لا يقل عن ستة آلاف و575 مدنيا قتلوا فى ضربات للتحالف.


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