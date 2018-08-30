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البورصة توافق على قبول إصدار "الإسكندرية للزيوت المعدنية" شهادات إيداع

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:07 م
البورصة توافق على قبول إصدار "الإسكندرية للزيوت المعدنية" شهادات إيداع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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وافقت لجنة شهادات الإيداع بالبورصة بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، قبول إدراج شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، ضمن قائمة الشركات المسموح لها بتحويل (لإصدار / لإلغاء) شهادات إيداع أجنبية مقابل الأسهم المحلية، بنسبة تحويل 10 سهم محلى = شهادة إيداع أجنبية.
 
كما وافقت اللجنة على طريقة الإصدار المبدئى بقيام بعض المساهمين بالشركة بعمليات تحويل الإصدار المبدئى لكمية 500 ألف سهم من أسهم بما يعادل 50 ألف شهادة إيداع بنسبة 0.04% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة، عن طريق إدارة شهادات الإيداع لتحقيق قيام بنك الإيداع الدولى بإصدار شهادات إيداع لبدء تداولها فى الأسواق الدولية، طبقًا للبيان المقدم من الشركة.

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