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الخميس، 30 أغسطس 2018 04:41 ص
خالد صلاح
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البحرية الأمريكية تضبط مئات أسلحة على متن قارب بخليج عدن

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:00 ص
البحرية الأمريكية تضبط مئات أسلحة على متن قارب بخليج عدن زورق حربى _ صورة أرشيفية
واشنطن (رويترز)
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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء، إن القوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشنيكوف فى قارب بخليج عدن.

وأضاف المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الواقعة حدثت الثلاثاء، وأن طاقم المدمرة جيسون دونام اعتلى القارب الشراعى الذى لا يرفع أى أعلام، وامتنع المسؤول عن التعليق على وجهة القارب لكنه قال إن الأمر قيد التحقيق.

وخليج عدن واحد من أكثر ممرات الشحن نشاطا فى العالم ويربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط باليمن من جهة الشمال والصومال بالجنوب وبحرب العرب من جهة الشرق.

وذكر المسؤول أن البحرية الأمريكية وسفنا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة فيما مضى وشمل ذلك ضبط مخدرات فى قوارب بالمنطقة.

 

 


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