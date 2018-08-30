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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:06 ص
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البابا تواضروس يختتم السبت ملتقى الشباب العالمى فى نسخته الأولى

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:00 ص
البابا تواضروس يختتم السبت ملتقى الشباب العالمى فى نسخته الأولى البابا تواضروس
كتبت سارة علام
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تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السبت المقبل، ملتقى الشباب العالمى "العودة للجذور" فى نسخته الأولى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، على أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمته فى الحفل النهائى الذى يتخلله فقرات فنية وترانيم وتسلم جوائز الملتقى.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد افتتح مساء السبت الماضى الملتقى العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشارك فى فعالياته، التى استمرت أسبوعًا، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وبعض من الرموز المصرية.

يعد الملتقى الذى يأتى بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحى جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر المميزة


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العودة للجذور

البابا تواضروس

الكنيسة




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