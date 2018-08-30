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الانتهاء من تنفيذ تصميمات مشروع تزويد السودان بـ300 ميجاوات كهرباء كمرحلة أولى

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:40 ص
الانتهاء من تنفيذ تصميمات مشروع تزويد السودان بـ300 ميجاوات كهرباء كمرحلة أولى المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، للبدء فى الخطوات التنفيذية لمشروع تزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تصل إلى حوالى 200-300 ميجاوات كمرحلة أولى، صرح المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة ، وأن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الخاصة بالحفر وتجهيز الخراسانات.

وأوضح جمال، أن المشروع يتضمن توسيع محطة توشكى (2) بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى خطوط هوائية تصل أطوالها إلى حوالى 100 كم جهد 220 ك.ف مزدوج وحوالى 300 برج .

وأضاف أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال قبل نهاية العام الحالى.

جدير بالذكر، أن شركة L & T الهندية هى الشركة النفذة للمشروع، ويتم تنفيذ مشروع الربط على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 6.7 مليون دولار بمدة تنفيذ فى مدة تصل إلى ثلاثة أشهر تقريبا.   

يأتى ذلك تأكيداً للإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية حتى تكون مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

 

 


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