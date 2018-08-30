الإعدام لـ3 أشخاص والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل رجل أعمال وسرقته

القليوبية - نيفين طه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بالإعدام شنقاً لـ3 متهمين والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل رجل أعمال لسرقته بالإكراه فى القناطر الخيرية.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى الرائد مروان حبشى رئيس مباحث القناطر الخيرية بلاغاً، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه مصاباً بعدة طعنات أودت بحياته، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "رمضان.ع" مصرى مقيم فى إسبانيا، وأن المجنى عليه كان يقيم بمفرده داخل شقته بالقناطر الخيرية، وأنه هاجر للعمل فى إسبانيا قبل 25 سنة وعاد منذ فترة ليستقر فى مصر واستأجر شقة بالقناطر الخيرية لفترة مؤقتة حتى يشترى منزلا لتجهيزه والاستقرار به بصحبة زوجته وأولاده المقيمين بإسبانيا.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أ.ج" 26 سنة فرد أمن و"م.ع" 24 سنة صاحب مطعم و"إ.أ" 22 سنة موظف و"ى.ح" 25 سنة عامل، تم ضبط المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمه فقضت بالإعدام شنقا لكل من المتهمين الأول والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الثانى.