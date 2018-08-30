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الأمن الإدارى بمستشفى ميت سلسيل يتهم نجارا بالتعدى على أحدهم لمنعه من الدخول

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:30 ص
الأمن الإدارى بمستشفى ميت سلسيل يتهم نجارا بالتعدى على أحدهم لمنعه من الدخول حبس -ارشيفيه
الدقهلية شريف الديب
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اتهم أفراد الأمن الإدارى بمستشفى ميت سلسيل المركزى نجار بالتعدى على أحد أفراد الأمن بالسب والقذف.
 
تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل، من مستشفى ميت سلسيل المركزى  بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى.
 
وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز  وبالفحص تبين قيام المدعو مسعد ا م - 18 سنة نجار , ومقيم قرية "الكفر الجديد" دائرة المركز  بالتعدى على جمال م  ح - 33 سنة فرد أمن إدارى بالمستشفى , ومقيم قرية " الجوابر " دائرة المركز، بالسب والشتم وذلك لمنعه من الدخول للمستشفى صحبة أحد أقاربة بسؤال المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1512/2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 
 

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