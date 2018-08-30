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الخميس، 30 أغسطس 2018 02:27 م
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افتتاح الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية مايو العام المقبل

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:01 م
افتتاح الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية مايو العام المقبل اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية
أ ش أ
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أعلن اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء تسير وفق الجدول الزمني، وهو من المشروعات الجديدة بالميناء بتكلفة 285 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيستوعب 1800 سيارة يوميا.
 
وأضاف عطية  فى تصريح صحفية، أن هذا المشروع سيستوعب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية ، ويخدم المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلا ، حيث يتم إنشاء 2 كور حركة، وكوبرى ربط للمشاة لمستخدمى الجراج، ومنطقة محطة الركاب البحرية ومنطقة المارينا ، ويشمل الكور 2 مصعد للركاب والمعاقين، و2 سلم متحرك، والجراج مجهز بأجهزة إطفاء ذاتى وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكترونى فى السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقًا لأحدث النظم المتبعة ، بالإضافة إلى اللافتات والإرشادات اللازمة.
 
وقال إنه تم تكثيف الأعمال لإنجاز المشروع والانتهاء منه قبل المدة المحددة ، وهى 18 شهرا ليكون جاهزا للافتتاح فى مايو 2019 .
 
كما أوضح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية ، أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع ، ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركى تستوعب حوالى 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، ويتكون من منشأة خرسانية بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء لاستيعاب حركة السيارات طبقا لكود الجراجات المصرى ، وأضاف الغندور أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالى 162 ألف سيارة سنويا.

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