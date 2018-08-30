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اتحاد الغرف السياحية يشيد بجهود الدكتورة رانيا المشاط لحل مشاكل القطاع

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:49 م
اتحاد الغرف السياحية يشيد بجهود الدكتورة رانيا المشاط لحل مشاكل القطاع جانب من توقيع البروتوكول
كتبت آمال رسلان
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رحبت نورا على، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالبروتوكول الذى وقعته أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية بفرض حساب الضريبة على العقارات المبنية ( الضريبة العقارية ).
 
وأعربت رئيس اللجن، فى بيان اليوم، عن شكرها لوزيرة السياحة على جهودها للانتهاء من هذا البروتوكول الذى راعت فيه آراء الاتحاد وأعضائة، وكذا على حرصها على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع.
 
ونجح هذا الاتفاق فى حسم الملف المفتوح منذ عام 2009 وحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية.
 
كان الاتحاد قد قام بعقد اجتماعات شارك فيها المستثمرون السياحيون من أصحاب الفنادق وممثلوا مصلحة الضرائب والرقابه الإدارية وغرفة الفنادق بشأن الضريبة العقارية وكذلك اجتماعات مع وزارة السياحة لعرض آراء وأفكار مايعرض من الاجتماعات .
 
 

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