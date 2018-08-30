إندونيسيا تعتقل صحفيا بولنديا فى بابوا

جاكرتا(رويترز)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الخميس، إن الشرطة فى إقليم بابوا المضطرب اعتقلت بولنديا تشتبه فى أنه يعمل صحفيا ويقوم بتغطية قضايا تتعلق بأنشطة مخالفة للقانون.

وكان الرئيس جوكو ويدودو قد وعد بتخفيف القيود على الإعلام فى الإقليم الواقع فى أقصى شرق البلاد والذى ما زال من أفقر أقاليمها لكن الصحفيين ما زالوا يواجهون تحديات فى القيام بعملهم هناك.

وشهد الإقليم لفترة طويلة حركة انفصالية منذ ضمه لإندونيسيا بعد استفتاء دعمته الأمم المتحدة وتعرض لانتقادات واسعة النطاق فى عام 1969.

وقال المتحدث باسم الخارجية أرماناثا ناصر إن جاكوب فابيان سكرزيبسكى دخل إندونيسيا بتأشيرة سياحة لكن يشتبه فى أنه يقوم بتغطية صحفية، وأضاف المتحدث دون الخوض فى مزيد من التفاصيل "نحقق فى الأمر برمته".

وقالت صحيفة جاكرتا بوست إن سكرزيبسكى اعتقل الأسبوع الماضى مع اثنين من بابوا وهم فى طريقهم للقاء ممثلين عن جماعات مسلحة تنتظر شراء ذخيرة.

ولم ترد السفارة البولندية فى جاكرتا على طلب للتعليق.