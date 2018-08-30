إصابة شخص ببتر فى القدم بعد سقوطه أسفل قطار القاهرة طنطا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب شخص ببتر فى القدم إثر سقوطه أسفل قطار القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من قطار قبل محطة سكة حديد بدائرة مركز أشمون وإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط "أ.أ.ح" بدون عمل مقيم دائرة المركز من قطار القاهرة - طنطا أسفل عجلات القطار وإصابته ببتر بمشط القدم اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى، وبسؤال المصاب شفاهة قرر أنه حال استقلاله القطار قادما من القاهرة وقبيل المحطة ونظراً للتزاحم والتدافع على باب القطار سقط أسفل عجلاته، ما أدى إلى حدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.