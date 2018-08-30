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إخلاء سيبل أمين شرطة بضمان وظيفته فى واقعة إطلاق النار أمام محكمة جنوب القاهرة

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:58 ص
إخلاء سيبل أمين شرطة بضمان وظيفته فى واقعة إطلاق النار أمام محكمة جنوب القاهرة محكمة جنوب القاهرة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، بالسيدة زينب إخلاء سبيل أمين شرطة من وحدة قسم الوراق بضمان وظيفته فى واقعة إطلاق النار على رجال الشرطة أمام مجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب .

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور شرطة الانضباط بمحيط مجمع محاكم جنوب القاهرة، ومشاهدة أمين الشرطة صحبة أحد المتهمين فى إحدى السيارات الملاكى، وهذا من وسائل المواصلات المنهى عنها، فى نقل المتهمين .

وبنزول قوة شرطة الانضباط للتنبيه على أمين الشرطة، حدثت مشادة كلامية انتهت بإخراج أمين الشرطة سلاحه العهدة وإطلاق عيار نارى فى الهواء، فتم السيطرة على الموقف من قبل أمن محكمة جنوب القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه والتى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس أمين الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 

 


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