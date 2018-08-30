إخلاء سبيل ربة منزل فى قضية قتل عامل على ذمة التحقيقات

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة إخلاء سبيل ربة منزل على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى قضية مقتل عامل بمنطقة الشرابية لوجود خلافات سابقة بينه وبين متهمين آخرين.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية جدد حبس المتهمين "هيثم.م" و"محمد.م" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الشرابية لخلافات سابقة بينهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشرابية من كشف غموض مقتل عامل، عثر على جثته وبها عدة اصابات بالصدر والجمجمة، وملقاة بالشارع.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الجثة لشخص يدعى "مدحت.م" 26 سنة، وشهرته سمسم، عامل، لقى مصرعه على يد كل من: "هيثم.م"، وشهرته جلودى، 35 سنة، عامل، و"محمد.م"، 30 سنة عامل، وقام المتهمون بالتعدى على المجنى عليه بسكين ومعاونيه النيابة تبين إصابته بجرح نافذ فى الصدر وجرح فى الجمجمة.

وتشكل فريق بحثى وتم ضبط المتهمين وعثر على الأدوات المستخدمة فى الجريمة، وهى عبارة عن ملعقة عليها آثار دماء و2 سكينة ذات نصل معدنى حاد ملفوف على إحداهما لاصق أسود والأخرى حبل أبيض، وجميعها فى كيس أسود، وأمرت النيابة بتشريح ودفن الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.