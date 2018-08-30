أهم الملفات العاجلة أمام محافظ مطروح الجديد

مطروح – حسن مشالي

تعانى محافظة مطروح من العديد من المشاكل ونقص الخدمات، بالإضافة إلى الملفات التى تتطلب تدخلا عاجلا من محافظ مطروح الجديد اللواء مجدى محمد على الغرابلى، الذى جاء خلفاً للواء علاء أبو زيد الذى اقيل فى الحركة الأخيرة، وهى مطالب ومشكلات تهم معظم أهالى المحافظة بالمدن المختلفة.

يأتى فى مقدمة هذه الملفات، مشكلة تردى حالة النظافة بالشوارع والميادين العامة، وتراجع مستواها، إضافة إلى ضرورة الاهتمام الحقيقى بأعمال التطوير والتجميل بما يتماشى مع المحافظة السياحية، ومحاولة إعادتها لما كانت عليه قبل 12 عاما خلال تولى الفريق محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق الذى وضعها على طريق التطوير والجذب السياحى والتنمية الحقيقية.

الملف الثانى الذى ينتظر "الغرابلى" هو إنهاء أعمال توصيل المرافق والخدمات، وإعادة رصف شوارع مدينة مرسى مطروح التى تمر حفرها قبل موسم الصيف السياحى لتوصيل خطوط شبكات المياه والصرف والغاز الطبيعي، وتوقفت الأعمال بها مع بداية المصيف.

وتبقى مشكلة تسرب مياه الصرف الصحى من محطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الكيلو 11 شرقى مدينة مرسى مطروح، من التحديات الأصعب أمام المحافظ الجديد، حيث عجز المحافظون السابقون عن حلها، وكانت مساعيهم تنتهى عن الدراسة والبحث وإعداد تقارير من الجامعات والجهات الفنية المعنية، وطرح الحلول دون تنفيذ.

ويحتاج ملف الاستثمار إعادة التحريك والسعى لجذب استثمارات حقيقية وتذليل العقبات أمام الاستثمار الجاد، والعمل على حل مشاكل المشروعات المتوقفة أو المتعثرة، من خلال رؤى شاملة وواضحة وعدم ترك الأمر لرؤية الموظفين.

ويطالب أهالى مطروح، بأن يكون المحافظ الجديد ميدانياً وقريبا من المواطن البسيط، وعلى مسافة واحدة من الجميع وعدم اتخاذ مجموعات مقربة منه وإقصاء ومعاداة مجموعات آخر ى، كما كان يحث خلال الفترة الماضية، والعمل على تجميع أبناء مطروح خلفه لدعمه ومؤازرته للصالح العام، وضرورة سعيه لخلق فرص عمل للشباب بإقامة مشروعات تنموية دائمة.