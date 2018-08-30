أهم الملفات أمام محافظ أسوان الجديد.. أبرزها تحويل المحافظة لعاصمة للاقتصاد

أسوان ندى سليم

تنتظر اللواء اركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، محافظ أسوان الجديد و قائد حرس الحدود السابق، بعد الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة صباح اليوم الخميس، ملفات عديدة تشمل المشروعات الاستثمارية طويلة الاجل ذات ابعاد اقتصادية هامة، فضلا عن الأزمات التي تعترض صناعة السياحة بأسوان، وأزمة القمامة، وتحويل المحافظة الى عاصمة للاقتصاد والثقافة الافريقية، ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أهم الملفات التي تنتظر محافظ اسوان الجديد:

1.ملف القمامة: كانت أزمة القمامة بالمحافظة من أهم أسباب استياء اهالى أسوان، وفى نهاية شهر يوليو الماضى كانت بدأت المحافظة في تطبيق منظومة جديدة لتجميل ونظافة المحافظة بداية من مدينة أسوان كمرحلة أولى وصولا الى بقية المراكز خلال المراحل التالية، واستعانت من أجل ذلك بشركة جديدة تابعة لوزارة الإنتاج الحربى وتم التعاقد معها لرفع القمامة أولا باولا، واسناد بعض الاحياء لها واسناد الأحياء الأخرى لمجلس المدينة، لخلق روح تنافسية بين الطرفين، وينتظر المحافظ الجديد متابعة هذه المنظومة ووضع بعد التعديلات أو التغيرات عليها وفقا لرؤيته.

2. أزمات السياحة: السياحة هي أهم مجالات العمل التي تقوم عليها المحافظة، وخلال الموسم السياحى الماضى وبرغم زيادة حركة السياحة إلا أنها ان هناك بعض الازمات التي اعترضت الموسم، أهمها أزمة شحوط البواخر السياحية، وتطوير بعض المزارات السياحية وتوفير مراسى للمراكب الشراعية فضلا عن الزام الحناطير بمواقف محددة، حتى لا يتم مضايقة السائحين.

3.مشروع أكبر مدينة شمسية في بنبان: من أهم مشروعات محافظة أسوان التي ستخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة لابناء المحافظة، بعد أن كان اهالى المحافظة يعتمدون على السياحة كمصدر عمل وحيد لهم، وينتظر المحافظ الجديد الاشراف بالتعاون مع وزارة الكهرباء على المشروع والتأكد من أن جميع العمال الفنيين من أبناء المحافظة، وأن المحطات تعمل على قدم وساق ولاتوجد أزمات تعرقل طريقها لتصبح المحافظة واحدة من أهم المناطق الشمسية بالعالم.

4. مشروع الدواجن بتوشكى: يعد من أهم المشروعات الاستثمارية خاصة أنه يعيد المناخ الاستثماري لمدينة توشكى، ويستهدف المشروع الاكتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض خلال الـ5 سنوات القادمة، باستثمارات تبلغ 850 مليون جنيه.

5.مشكلة الصرف الصحى وانقطاع المياه: من أهم الازمات التي يعانى منها اهالى المحافظة هو الانقطاع المتكرر لمياه الشرب خلال عطلة الأسبوع، للتزامن مع وجود اعمال إصلاحات بخطوط المياه، مما يثير استياء الاهالى فضلا عن انفجار مواسير الصرف الصحى بالميادين الهامة بالمدينة.

6. إزالة التعديات عن اراضى الدولة وتقنين أوضاع المتعدين، وعلى المحافظ الجديد متابعة العمل على الانتهاء من رسوم الفحص التي تقدم بها الراغبين في تقنين أوضاعهم لاصدار عقود ملكية لهم وفقا للمبالغ التي تحددها الجهات المعنية، فضلا عن شن حملات ضد مافيا التعدى ومحاصرتهم بكل حسم.

7.تنفيذ مشروعات صندوق "تحيا مصر" ، والتي تبلغ تكلفتها بـ320 مليون جنيه، والتي يتم تنفيذها بمركزى نصر النوبة وأسوان وتشمل أعاد تأهيل المنازل في القرى الأكثر احتياجا وبناء مدارس لخدمة الطلاب بالمناطق النائية.

8.العمل على تطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر الشباب الثانى في بداية 2017، أن تصبح محافظة اسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الافريقية، خاصة و أن موقعها الجغرافى يجعلها نقطة التقاء بين مصر والبلدان الافريقية.

9. تنفيذ مصنع كيما2 اكبر مشروع استثماري بتكلفة 11 مليار جنيه، لإنتاج الاسمدة عن طريق استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء.

10. تزخر محافظة اسوان بالعديد من الثروات التعدينية الهامة مثل الرمال والجرانيت والذهب خاصة بمنطقة وادى العلاقى، فقط تنتظر وضع خريطة واضحة لاستثمار هذه الموارد وإقامة مؤسسات صناعية تستطيع أن تحول هذه المعان الى منتجات متعددة يتم تصديرها الى أسواق افريقيا.