أمن الإسكندرية يسيطر على مشاجرة بين عمال توصيل طلبات بسيدى جابر

الإسكندرية - أسماء على بدر

سيطر ضباط قسم شرطة سيدى جابر على مشاجرة بين عمال توصيل طلبات بأحد المطاعم بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصاب نهاية شارع المشير أسفل كوبرى سيدى جابر دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "م.ع" 20 سنة عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم مصابا بجرح قطعى بعضلة وأوتار اليد اليسرى وجرح قطعى بالوجه من الجانب الأيسر، وطرف ثانى "م.ع.م" 32 سنة عامل توصيل طلبات بمطعم آخر مصابا بسحجات متفرقة بالجسم، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب ما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الثانى سلاح أبيض "كتر"، وتم نقل المصاب الأول لمستشفى القوات المسلحة للعلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر وجار العرض على النيابة.