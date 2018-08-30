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الخميس، 30 أغسطس 2018 11:30 م
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أمريكا تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:07 م
أمريكا تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها قررت تمديد حظر سفر مواطنى الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية لمدة عام إضافى فى ضوء استمرار المخاوف من خطر اعتقال واحتجاز أمريكيين هناك لفترة طويلة.

وتجرى الدولتان محادثات بهدف تهدئة التوتر بينهما والتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى يونيو.

وعادت العلاقات بعد ذلك للفتور وألغى ترامب زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية الأسبوع الماضى بسبب ما قال إنه عدم تحقيق تقدم كاف نحو نزع السلاح النووى.

وكان من المفترض أن تنتهى فترة حظر السفر الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر 2017 غدا الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى مذكرة من المقرر نشرها فى السجل الاتحادى غدا إن الحظر سيمدد حتى 31 أغسطس 2019.


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