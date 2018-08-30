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أضبط مخالفة..المياه الجوفية تحاصر مدرسة بنبان بأسوان قبل بداية العام الدراسى

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:00 ص
أضبط مخالفة..المياه الجوفية تحاصر مدرسة بنبان بأسوان قبل بداية العام الدراسى المياه الجوفية تحاصر مدرسة بنبان بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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شهدت مدرسة بنبان بحرى الإبتدائية المشتركة بمركز دراو محافظة أسوان، حصار كامل للمدرسة بالمياه الجوفية مما اضطر إدارة المدرسة لإغلاق الباب الرئيسى لها قبل انطلاق العام الدراسى، وتوفير باب آخر لدخول الطلاب.

واشتكى الأهالى من وضع المياه أمام المدرسة، ومدى خطورتها على حياة التلاميذ الصغار، ومدى انتشار الزراعات والباعوض بسبب هذه المياه الراكدة، والتى تهدد صحة الأطفال الصغار، كما أن هذه المياه قد يغرق فيها أحد التلاميذ فى حالة لو مازحه زميله بدفعه فى المياه التى وصلت لحد الأعماق الخطيرة "على حد قولهم".

يذكر أن مشكلة انتشار المياه الجوفية بقرية بنبان بحرى ظهرت نتيجة عدم وجود شبكة للصرف الصحى مما أدى إلى تشبع الأراضى بالمياه الجوفية وطفحها فى الشوارع وبالمنازل.

 

 

أحد الأهالى يشير على بوابة المدرسة
أحد الأهالى يشير على بوابة المدرسة

 

الأطفال يلعبون أمام المياه
الأطفال يلعبون أمام المياه

 

المدرسة من الداخل
المدرسة من الداخل

 

المياه الراكدة
المياه الراكدة

 

ملعب المدرسة
ملعب المدرسة

 

 

 

 


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