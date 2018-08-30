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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:47 م
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أسعار الذهب اليوم الخميس 30-8-2018

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:03 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 30-8-2018 الذهب
كتب إسلام سعيد
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كشف إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس ليسجل الجرام الواحد  عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 606.50 حنيها للجرام.
 
وأشار إلى أن سعر عيار 18 يسجل حالياً  519.85 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 حاليا 693.15 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يبلغ سعره الآن 4892 جنيها للجرام
 
 
وكشف عن نقص حاد في معروض الذهب في سوق الصاغة بمصر، لافتاً إلى أن خام الذهب حالياً به نقص نتيجة انخفاض سعره.
 
 
 
وسجلت أوقية الذهب عالميا حتي الآن تراجعا بنسبة 0.8% لتبلغ الأوقية حاليا 1202 دولار مع توقعات بانخفاض آخر نتيجة تراجع الطلب على المعدن النفيس عالمياً.
 
فى سياق متصل، قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة - تاجر ذهب - إن هناك تراجعا في مبيعات  الذهب محليا بعد الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك والذى شهد ارتفاعا في الطلب على الذهب لكن هذا الطلب تراجع بصورة كبيرة الآن لنصل لمرحلة شبه ركود تام.
 
 
وأشار فايق، إلى أن مبيعات عيار 21 و 18 سيطرت على عمليات البيع والشراء خلال فترة احتفالا العيد ولا يوجد بيع أو تداول للذهب عيار 24 و الأعيرة الأخرى مثل 14 و 12 لعدم وجود طلب عليها.
 
 
 

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