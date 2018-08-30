آسيا فى قلب القاهرة.. السيسي يلتقى برئيس فيتنام ويجرى جولة تشمل 3 دول أسيوية

كتب- هاشم الفخرانى

المتتبع لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع، يجد اهتماما واضحا من قبله للقارة الأسيوية، حيث التقى برئيس فيتنام "تران داى كوانج" خلال زيارته للقاهرة والتى تعد الأولى لرئيس فيتنامى لمصر.

الرئيس السيسى ونظره الفيتنامى

وهدفت الزيارة توطيد العلاقات المصرية -الفيتنامية فى العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك فى مجال السياحة والصناعة والاستثمار، واستمرت الزيارة 4 أيام قام فيها الضيف الفيتنامى بزيارة مدينة الأقصر والتعرف على المعالم السياحية.

إلى ذلك سيبدأ الرئيس السيسى اليوم الحميس، جولة آسيوية تشمل مملكة البحرين والصين وأوزباكستان، وسيلتقى الرئيس السيسي مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين فى البحرين، وسيعقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



الرئيس السيسى وملك البحرين

عقب ذلك سيتوجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة فى قمة منتدى الصين إفريقيا، والذى يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية، التى تعكس الاهتمام الصينى بالقارة الإفريقية، وتهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الإفريقية.



الصين ومصر

وستشهد الزيارة كذلك عقد لقاء قمة بين الرئيس والرئيس الصينى، لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما سيلتقى الرئيس خلال الزيارة برئيس الوزراء الصينى، وسيعقد كذلك لقاء مع ممثلى كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك، وسبل زياد استثماراتهم فى مصر.

وآخر المحطات الأسيوية للرئيس السيسى ستكون فى دولة أوزباكستان التى ستكون المرة الأولى التى يزورها الرئيس السيسى ليكون أول رئيس مصر تطأ قدماه العاصمة طشقند لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأوزبكى شوكت مرضيائيف وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.