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4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:05 ص
4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها اغتصاب - أرشيفية
كتب: أحمد حسنى
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تواصل نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال تحت تهديد السلاح.

 

واعتمدت النيابة فى اتهامها للمتهم "جابر.ف" لعدة أدلة من بينها:

 

تحريات المباحث

أكدت التحريات التى أجراها رجال مباحث قسم بدر، تورط المتهم " جابر.ف" فى واقعة اغتصاب الأطفال تحت تهديد السلاح، كما أثبتت التحريات اعتياد المتهم على استدراج الأطفال لشقته الخاصة.

 

اعتراف الأطفال

اعترف الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للاغتصاب على يد المتهم، بالواقعة أمام النيابة تفصيلاً، كما تعرف الأطفال على المتهم أمام النيابة.

 

تقرير الطب الشرعى

أوضح  تقرير الطب الشرعى الذى تسلمته النيابة، عن وجود تعدى جنسى على الأطفال، وتحديد كيفية ووقت وقوع التعدى.

 

شهادة الشهود

شهد أكثر من شاهد من جيران المتهم  بميول المتهم الشاذة تجاه الأطفال واستدراجه لهم بحجة شراء الألعاب داخل مسكنه.

 

وتواصل النيابة التحقيق فى الواقعة بعد استلام تقريرى الطب الشرعى وتحريات المباحث لإحالة القضية لمحكمة الجنايات.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على توربينى مسن متهم باغتصاب 3 أطفال تحت تهديد السلاح داخل شقته بمدينة بدر.

 

كان قد تلقى قسم شرطة بدر بلاغات من 3 أسر مفادها قيام عجوز باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى جابر.ف 70 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم داخل شقته، وألقى القبض على المتهم.


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