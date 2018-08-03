وزير الكهرباء: فواتير استهلاك يوليو تم مراجعتها بدقة قبل عرضها على المواطنين

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة الاستهلاك الشهرية يتم مراجعتها بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء كل شهر بشكل منتظم، مؤكداً أن فاتورة إصدار أغسطس التى تعد أول فاتورة بعد تطبيق الأسعار الجديدة تم مراجعتها بشكل أكثر دقة.

وأضاف محمد شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك بعد طباعتها "وصل وصل" و استخراج القراءات الشاذة التى لا تعبر عن استهلاك المواطنين الفعلية مقارنة بالنمط الاستهلاكى لهم.

وأوضح شاكر، أنه لا يمكن أن يتم إصدار 30 مليون فاتورة استهلاك للقطاع المنزلى بدون أى أخطاء بها، موضحاً أنه يسعى لتنفيذ الآليات الجديدة للقضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك بنسبة 100% و تقديم خدمة مميزة للمواطن.

وطالب وزير الكهرباء، المواطنين بضرورة مقارنة القراءة الموجدة بالعداد و و الموجودة بإيصال الكهرباء، موضحًا أنه إذا كانت قيمة الفاتورة مبالغ فيها و يوجد اختلاف فى القراءات يجب على المستهلك تقديم شكوى بشركة الكهرباء أو من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ليتم محاسبة المخطئ وفقا للقانون مهما بلغ منصبه.