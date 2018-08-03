وزير الزراعة: نسعى لاستنباط أصناف جديدة من الأرز ترشد استخدام المياه

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن محافظة كفرالشيخ من أهم المحافظات المصرية التى تشهد تنوعا زراعياً متكاملاً، يشمل إنتاجاً نباتياً وحيوانياً وسمكياً، مؤكداً أنها من المحافظات الرائدة فى الإنتاج الزراعى وخاصة بنجر السكر والذى سيزيد الاعتماد عليه فى الفترة القادمة، وهناك مشروعات زراعية كبرى يتم تنفيذها بالمحافظة، مقدماً الشكر بحفاوة الاستقبال مشيداً باهتمام المحافظة بتنمية قدراتها الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عدداً من الملفات والمشروعات الزراعية بالمحافظة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة كفرالشيخ.

وأكد وزير الزراعة، أن هدف الحكومة هو رفع المعاناة عن المواطنين وسوف يتم إيجاد حلول لكل هذه المشاكل وبخصوص زيادة مساحة الأرز، لافتاً أن محافظة كفرالشيخ من المحافظات الساحلية التى يجب أن تستمر فيها زراعة الأرز، كما أن الوزارة تسعى لاستنباط أصنافا جديدة من الأرز ترشد استخدام المياه، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمحافظة لوضع أفضل الحلول لمشكلة تقنين المزارع السمكية، مشيراً أن الوزارة ترحب بوجود نقابة فلاحين موحدة تدافع عن حقوقهم حتى يصل صوت الفلاحين لكل المسئولين، مضيفاً إن انشاء مصنع لتدوير القمامة وتخصيص أراضى للمنفعة العامة من أولى أولويات الوزارة.

وأضاف وزير الزراعة، أن المسئولون كما يجيئون يذهبون والتغيير سنة الحياة، ولن نكون عائق أمام التطوير والتنمية بكفرالشيخ والمصلحة العامة هى من تحكم استغلال أراضى المتخللات وهذا البرتوكول من شأنه حل العديد من المعوقات ونهدف لمصلحة المواطنين، لافتاً أنه سيتم استنباط أصناف تقاوى جديدة، كما تم الاطمئنان على حالة المحاصيل الصيفية والمزارع البحثية، والغربلة، وإعداد التقاوى، مشيراً أن هذا البروتوكول سيكون فتحة خير لمصر كلها.

وقال الوزير، إنه تم تسعيرالمحاصيل ومنها سعر القطن الإكسار 2500 جنيه بالوجه القبلى و 2700 جنيه بالوجه البحرى، بالإضافة الى 100 جنيه علاوة اكسار، ومع تحرك أسعار القطن عالمياً من الممكن أن تزيد هذه الأسعار، ونحقق حد أدنى لسعر القطن مما يضمن حقوق جميع الأطراف سواء الفلاح او السوق والمنتج، وفى نهاية الموسم التصديرى والانتاجى نتطلع لمنتج جيد، كما سيتم تشكيل لجنة من معهد القطن لمعاينة الغريبة بالقطن.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم بحث سبل تشجيع الإستثمارات الزراعية المتكاملة بالمحافظة وتنميتها، فضلاً عن إستثمار المساحات والأراضى غير المستغلة بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية وتنموية بمحافظة كفرالشيخ، حيث تم مناقشة برتوكول للاستغلال الامثل للأراضى التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظة، لإقامة العديد من المشروعات الخدمية عليها بقطاع الإنتاج وأرض البحوث الزراعية، قائلاً:" يجب علينا تعظيم استغلال هذه الموارد والإمكانيات الغير مستغلة لصالح الشعب باعتباره المالك الحقيقى لهذه الأراضى، ومناقشة مجالات التعاون فى المشروعات الزراعية بالمحافظة وتطويرها بما يساهم فى النهوض بها لتحقيق تنمية زراعية بالمحافظة، بما يصب فى مصلحة فلاحى ومربى المحافظة وزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق تنمية زراعية مستدامة بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ:" بتوقيع برتوكول وزارة الزراعة سيتم استغلال 159 فداناَ داخل الحيز العمرانى و 128 فداناً كأراضى غير مستغلة، بنطاق مدينة كفرالشيخ، وخلال الفترة القريبة سيتم تخصيص أرض لمصنع القمامة الجديد وأن الأولوية الأولى لمشروعات النفع العام، التى تحقق تنمية عاجلة ومستدامة لأبناء كفرالشيخ وإنهاء العديد من المعوقات لصالح المواطن والتنمية، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية حقيقية وسنقضى على الفساد أينما كان."