وزير التجارة: 15.5% زيادة فى معدلات التبادل التجارى لمصر بـ44.8 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى، أن معدلات التبادل التجارى حققت زيادة ملموسة بلغت 15.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 44 مليار و863 مليون دولار مقابل 38 مليار و829 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار التقرير، إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال النصف الأول من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 14%، كما حققت الواردات نسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وقال نصار، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية لمصر تؤكد تعافى الاقتصاد القومى وتسهم فى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية على خريطة التجارة العالمية باعتبارها إحدى الدول المحورية داخل النظام التجارى العالمى، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لتسريع وتيرة التجارة الخارجية بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة خاصة.

وحول التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية غير البترولية، أوضح التقرير، أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال النصف الأول من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 30.5% حيث سجلت 3 مليار و158 مليون دولار مقابل 2 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما حققت معدلات التبادل التجارى مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 27.5% حيث سجلت مليار و248 مليون دولار مقابل 979 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

وحققت معدلات التبادل التجارى السلعى بين مصر والدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 11.5% حيث بلغت 6 مليار و823 مليون دولار مقارنة بـ 6 مليار و122 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 2.7 % حيث سجلت 13 مليار و400 مليون دولار مقابل 13 مليار و46 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجارى حيث حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 26% ليسجل 2 مليار و593 مليون دولار مقابل 2 مليار و58 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 17.8% حيث ارتفع إلى 110 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 16.4% حيث بلغت صادراته نحو 249 مليون دولار مقابل 214 مليون دولار.

وأضاف وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 11% حيث ارتفع إلى 450 مليون دولار مقابل 405 مليون دولار كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 38% حيث بلغت 7 مليون دولار مقابل 5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف أن أبرز القطاعات التى سجلت زيادة فى حجم الواردات خلال النصف الأول من العام الجارى تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 75% حيث بلغت وارداته نحو 68 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 44% حيث بلغ 98 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 39.3% ليبلغ 171 مليون دولار بالمقارنة بـ 123 مليون دولار، وقطاع مواد البناء والذى ارتفعت واردته بنسبة 29% ليبلغ 5 مليار و248 مليون دولار بالمقارنة بـ4 مليار و67 مليون دولار، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 27% حيث ارتفع إلى 241 مليون دولار مقابل 189 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح جابر، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى شملت الامارات والسعودية وأمريكا وتركيا والمملكة المتحدة وأسبانيا والجزائر وألمانيا بينما جاءت كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا وايطاليا وألمانيا والبرازيل وأوكرانيا والهند والسعودية على رأس الدول المصدرة للسوق المصرى خلال النصف الاول من العام الجارى